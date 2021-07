Mit Gian Piero Falcone und Markus Rekdal hat Fußball-Oberligist Göppinger Sportverein kurz vor dem Punktspielstart in einer Woche noch zwei hoffnungsvolle Talente verpflichtet. Beide Nachwuchskräfte konnten Trainer Gianni Coveli bereits im Trainingslager im österreichischen Mieming überzeugen, so dass am Ende eine Vertragsunterschrift zustande kam.

Der vielseitig einsetzbare 23-jährige Markus Rekdal, dessen Bruder bei Regionalligist VfB Stu...