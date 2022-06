Die Fußballer der TSG Salach, am Ende der Punktrunde Tabellenzweiter der Kreisliga A 3 und damit Relegationsteilnehmer, dürfen weiter an den Aufstieg in die Bezirksliga glauben. Zwar hatte der Traditionsverein das erste Relegationsduell gegen den A 1-Vertreter TV Unterboihingen am vergangenen ...