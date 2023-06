Die enttäuschenden Faurndauer steigen nach der 0:3-Niederlage im zweiten Relegations-Halbfinale in die Fußball-Kreisliga A3 ab, während Salach am Sonntag, 25. Juni, im entscheidenden Spiel in Albershausen auf den TSV RSK Esslingen trifft.

Die Partie begann für den FV Faurndau unglücklich. In der...