Joel Ölkuch nimmt Maß und erzielt das 2:0 für die TSG Salach im Relegations-Finale gegen Esslingen. Am Ende gewinnt die TSG mit 3:0. Weil Normannia Gmünd in die Oberliga aufsteigt, spielen beide Teams in der neuen Runde in der Bezirksliga. © Foto: Cornelius Nickisch