In der Fußball-Landesliga startet der TSV Bad Boll mit einem Heimspiel gegen den FC Frickenhausen am Samstag um 17.30 Uhr in die neue Saison. Für Trainer Jasko Suvalic und die runderneuerte TSV-Mannschaft ist es die Heimpremiere in einem Pflichtspiel.

„Die Vorbereitung hätte im Großen und Ganzen besser laufen können, wir hatten einige verletzte Spieler und Urlauber. Aber damit müssen die anderen Mannschaften genauso umgehen“, sagt Rober...