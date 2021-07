Ein verpatzter Start in die zweite Hälfte hat Fußball-Landesligist TSV Bad Boll beim Ligakontrahenten SV Bonlanden den Sprung in die dritte Runde des WFV-Pokals gekostet. Nach drei schnellen Toren innerhalb von zehn Minuten verlor das Team von Neu-Trainer Jasko Suvalic mit 1:3 (1:0). Mit dem ersten Angriff gingen die Gäste in Führung: Den Schuss von Kim-Luca Quattrone aus halbrechter Position konnte Bonlandens Torhüter Luca Wiedmann noch kl...