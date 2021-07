Ein Gegentor in der Anfangsphase und ein zweites in der Nachspielzeit sorgten bei den Oberliga-Fußballern des Göppinger Sportvereins in der ersten Runde des WFV-Pokals für Verdruss. Diese beiden Treffer reichten Regionalligist VfR Aalen zum schmeichelhaften 2:1 (1:0)-Erfolg an der Hohenstaufenstr...