In allen sechs Saisonspielen stand Göppingens Neuzugang Anthony Mbem-Som Nyamsi bisher in der Startelf. Am siebten Spieltag wird er auf dem Spielberichtsbogen der Partie Sport-Union Neckarsulm gegen Göppinger Sportverein allerdings nicht auftauchen. Der 23-jährige ist auf einer Hochzeit eingelade...