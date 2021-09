Der FC Eislingen hat im dritten Spiel der neuen Runde seinen dritten Sieg gelandet und hat als Zweiter die Tabellenspitze fest im Blick. Dort steht der VfL Kirchheim dank des besseren Torverhältnisses. Der Dritte JC Donzdorf hat durch ein Remis in Rechberghausen an Boden verloren. In Faurndau hat T...