Die Fußballer des JC Donzdorf erwarten zu ihrer Heimpremiere in der neuen Landesliga-Saison am Samstag um 15.30 Uhr den FC Blaubeuren. Die Gäste bekamen am ersten Spieltag von Neuling FC Esslingen mit 1:6 das Fell über die Ohren gezogen.

