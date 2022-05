Mit 5:4 endete im Hinspiel ein Tor-Spektakel zwischen dem SC Geislingen und dem SV Ebersbach. An diesem Freitag um 19 Uhr steigt das Rückspiel in Ebersbach, und für beide Seiten geht es in dem Derby um viel.

Der SC reist gestärkt durch den Sieg im Spitzenspiel gegen Ober­ensingen als Favorit an,...