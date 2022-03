Im zehnten Heimspiel hat es den Göppinger Sportverein erwischt. Der FC Rielasingen-Arlen verließ am Samstag als erste Mannschaft in dieser Saison das Stadion an der Hohenstaufenstraße als Sieger. „Es ist natürlich schade, dass wir unser erstes Heimspiel verloren haben“, sagt Torhüter Bojan ...