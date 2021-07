Am Samstag, 24. Juli, können die Oberliga-Fußballer des Göppinger Sportvereins Regionalligaluft schnuppern: In der ersten Runde des WFV-Pokals empfängt die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli an der Hohenstaufenstraße den VfR Aalen. Verbandsligist FC Heiningen und Landesligist SV Ebersbach mü...