Die Göppinger Fußballer haben in Bruchsal drei Zähler eingefahren und mit dem in der Höhe am Ende glücklichen 3:0 (1:0)-Sieg beim badischen Abstiegskandidaten nach zuletzt drei Niederlagen und einem Unentschieden wieder einen Erfolg verbucht.

Mit einer gegenüber dem unglücklich verlorenen Due...