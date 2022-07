Der Göppinger Sportverein geht an diesem Samstag um 15.30 Uhr favorisiert in die zweite WFV-Pokal-Runde bei Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – es ist die Generalprobe vor dem Oberliga-Start am 6. August bei der TSG Backnang. Auch wenn der Vergleich beim Verbandsligisten noch zur Vor...