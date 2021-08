Mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg über den FV Ravensburg hat Fußball- Oberligist Göppinger Sportverein vor heimischer Kulisse die neue Saison begonnen. Im Stadion an der Hohenstaufenstraße sahen 500 Zuschauer den Auftaktsieg, den Mergim Neziri und Janick Schramm per Foulelfmeter in der 36. und 91. Minute sicherstellten.

Nach der langen Oberliga-Pause entwickelte sich eine unterhaltsame und gefällige Partie, die allerdings mehr vom Einsatz und der I...