In der Fußball-Landesliga hat der TSV Bad Boll am Sonntag seinen ersten Heimauftritt in diesem Jahr. Zu Gast ist um 15 Uhr der Tabellensechste SV Bonlanden, der zuletzt nach einer 3:1-Halbzeitführung noch 3:7 gegen den TSGV Waldstetten unterging. Auch eine Woche zuvor gegen den SC Geislingen führ...