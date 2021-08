Im Fußball-Bezirk Neckar/Fils startet am Wochenende die neue Runde. Im Oberhaus des Bezirks steht den Teams eine, je nach Sichtweise, besonders spannende oder aber nervenaufreibende Spielzeit bevor. Wie in anderen Ligen gilt ein verschärfter Abstieg, aber der in der Bezirksliga hat es in sich: Vie...