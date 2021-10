In der ersten Hälfte legten die Gastgeber eine höhere Laufbereitschaft an den Tag und versuchten, den Göppinger Spielaufbau frühzeitig zu unterbinden, was aufgrund einfacher Ballverluste des Sportvereins auch mehrfach gelang. „Wir sind nicht ins Spiel gekommen. Wir haben zu langsam und zu viel...