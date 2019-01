Handball Für Lauterstein die längste Reise der Saison

Lauterstein / Erich Distel

In der Württembergliga der Handballer geht es dieses Wochenende wieder richtig rund. Der SG Lauterstein steht heute die längste Anfahrt der Saison zum HC Hohenems im österreichischen Bundesland Vorarlberg bevor. Anpfiff in der Sporthalle Herrenried ist um 20 Uhr.

Lautersteins Handballer wollen schnell wieder Tritt fassen, nachdem in den vergangenen sieben Wochen seit Anfang Dezember nur der Heimsieg gegen Herbrechtingen-Bolheim diese lange Phase ohne Spiele unterbrach. Dasselbe gilt allerdings auch für den Gegner Hohenems, der vor Weihnachten das letzte Pflichtspiel bestritten hat.

Ein Blick auf die Tabelle lässt die SGL als Favorit in die Begegnung gehen. Hohenems hat die rote Laterne und erst zwei Spiele gewonnen, beide zuhause. Zuletzt im Dezember gab es eine Niederlage bei Wi/Wi/Do. Das enge Spiel wurde allerdings erst in der Schlussphase entschieden, als Hohenems wegen Zeitstrafen mit zwei Mann weniger auf dem Feld stand. Der Kampfgeist, den die Mannschaft in Donzdorf bis zum Schlusspfiff zeigte, sorgte beim Lautersteiner Gegner für Optimismus und der soll neuen Schwung in der Rückrunde bringen. Gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld, zu denen die SG Lauterstein nach einer Hinrunde mit Höhen und Tiefen gehört, rechnen sich die Vorarlberger durchaus Chancen aus.

Lautersteins Trainergespann Timo und Wolfgang Funk konnte die Mannschaft gezielt auf diese Partie beim Tabellenletzten vorbereiten. Die Favoritenrolle müsse man annehmen, „wir erwarten aber heftige Gegenwehr vom diesjährigen Neuling“. „Am Saisonende wollen wir besser dastehen als heute,“ geben Lautersteins Trainer vor. „Ein Erfolg beim Schlusslicht ist Pflicht,“ setzen sie ihr Team unter Druck und weisen auf die schweren Spiele hin, die im Februar folgen. Bis auf Linksaußen Max Dangelmaier sind alle Mann an Bord.

Allerdings laborieren einige Spieler an alten oder frisch zugezogenen Verletzungen, die trotz der Spielpause nicht vollständig auskuriert werden konnten. Erstmals fährt Linkshänder Sebastian Clement mit, der während der Vorrunde ein Auslandssemester absolviert hatte. Silas Bäuerle hat sich endgültig im Württembergliga-Team festgespielt.

Um 18 Uhr tritt die B-Jugend der SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch gegen Hohen­ems an. Der Bus, mit dem die Mannschaften gemeinsam anreisen, fährt daher früh ab (Viehhof Weißenstein 14, Volksbank Nenningen 14.10 Uhr, Mitfahrt nur nach Anmeldung). Erich Distel