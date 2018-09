Tischtennis FTSV-Paukenschlag dank großer Moral

Eislingen / gb

Das erste Spiel einer Saison ist immer etwas Besonderes, denn nach einer langen Pause muss jede Mannschaft erst wieder in den Wettkampfmodus finden. Das gelang dem FTSV Ditzenbach/Gosbach diesmal bestens. Schon nach den Doppeln lagen die Gäste durch Siege von Burkhardt/Thomas Bohrer und Presthofer/Lorenzon 2:1 in Front.

Die Partie verlief danach in den Einzeln äußerst ungewöhnlich. Im ersten Durchgang gewannen die Gäste durch Jörg Schaubele nur ein Spiel. Damit lag die TSG Eislingen zur Halbzeit mit 6:3 in Front und die Partie schien den erwarteten Verlauf zu nehmen. Im Spitzeneinzel leitete Günter Burkhardt gegen Ralf Schneider die Wende ein. Er brachte einfach jeden Ball zurück und setzte sich so 3:1 durch. Und weil auch Thomas Bohrer gegen Kelecic groß aufspielte und seinem Gegner keine Chance ließ, war der FTSV plötzlich wieder im Spiel.

In der Mitte glich Hubert Presthofer schnell zum 6:6 aus. Die Partie von Jörg Schaubele gegen Niklas Wiegend stellte die Weichen, nach einer hin- und her wogenden Partie setzte sich der FTSV-Spieler mit dem nötigen Quäntchen Glück 11:9 im fünften Satz durch. Und am hinteren Paarkreuz kämpften die Gäste nun verbissen um jeden Ball. Zunächst holte Cesare Lorenzon mit einem 3:1-Sieg gegen Grimm den achten Punkt. In einer engen Partie wandelte danach Oliver Bohrer sogar einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg um.

Zweite macht es anders rum

Die zweite Mannschaft des FTSV lieferte in der Bezirksklasse das Spiegelbild zur ersten. Nach einer 6:2-Führung unterlag Ditzenbach/Gosbach am Ende bei Aufsteiger TTV Zell III 6:9. Die Gäste waren ebenfalls mit zwei Doppelsiegen durch Brock/Basien und Striebel/Hofer gestartet, nur Röckle/Gansloser unterlagen.

Auch in den Einzeln lief es prima. Chris Gansloser und Bernhard Röckle gewannen vorne beide Partien ebenso im fünften Satz wie Isolde Brock und Sven Hofer. In der Mitte unterlag nur Denver Basien gegen Martin Munz. Ein Knackpunkt war das Einzel von Armin Striebel. Im vierten Satz hatte er bereits Matchball, unterlag aber noch unglücklich im fünften. Jetzt drehten die Gastgeber auf. Im zweiten Durchgang gingen alle Einzel an den TTV Zell. In der letzten Partie lag Sven Hofer schon mit 2:0 Sätzen in Front, am Ende siegten erneut die Gastgeber und feierten den ersten Sieg in der Bezirksklasse.