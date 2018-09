Tischtennis FTSV fliegt in ungewohnten Höhen

Gosbach / gb

Der FTSV lag gegen den TSV Wäschenbeuren III schnell 3:0 vorn. Burkhardt/Thomas Bohrer gewannen wie in der Vorwoche das Spitzendoppel. Schaubele/Oliver Bohrer und Presthofer/Lorenzon wollten da nicht zurückstehen und holten ebenso klare Siege.

Die Einzel verliefen zunächst etwas enger. Günter Burkhardt hatte große Mühe gegen Rupp, setzte sich nach einem 1:2-Rückstand am Ende aber doch 3:2 durch. Einen glatten Sieg landete dagegen Thomas Bohrer gegen den Spitzenspieler der Gäste. Im umkämpftesten Spiel des Tages lieferten sich Jörg Schaubele und Ireneusz Kublin eine tolle Partie, die am Ende zum Ehrenpunkt für die Gäste führte. Die folgenden drei Einzel gingen alle mit 3:1 an die Gastgeber. Zunächst setzte sich Hubert Presthofer durch, ehe am hinteren Paarkreuz Oliver Bohrer und Cesare Lorenzon alles klar machten. Burkhardt stellte mit seinem zweiten Sieg den 9:1-Endstand her. Mit 4:0 Punkten hat der FTSV einen tollen Saisonstart hingelegt und findet sich auf Tabellenplatz zwei wieder.

Auch die Zweite siegt

In der Bezirksklasse war Ditzenbach/Gosbach II mit einer Niederlage bei einem Aufsteiger gestartet und wollte sie unbedingt ausbügeln. Das gelang mit einem überzeugenden 9:3-gegen Bezirksliga-Absteiger TTC Uhingen. Röckle/Gansloser und Striebel/Hofer korrigierten die Niederlage von Brock/Basien zum 2:1-Vorsprung nach den Doppeln.

In den Einzeln rang zunächst Röckle in einem dramatischen Spiel Albert Bauer mit 13:11 im fünften Satz nieder. Auch Chris Gansloser zeigte gegen Uwe Koronai eine sehr gute Leistung, musste sich aber 2:3 geschlagen geben. In der Mitte und hinten blieben jeweils beide Punkte bei den Gastgabern. Isolde Brock besiegte ihren Angstgegner Martin Hörsch und Denver Basien erkämpfte sich einen 3:2-Sieg gegen Alexander Hoyler. Keine Mühe hatte Armin Striebel beim 3:0-Sieg. Sven Hofer vertrat Teamchef Mario Brachmann abermals vorzüglich und erhöhte mit einem Fünfsatzsieg zum 7:2-Halbzeitstand.

Angesichts des riesigen Vorsprungs war Röckles Niederlage gegen Koronai zu verschmerzen, zumal anschließend Gansloser und Brock mit zwei sicheren Siegen den ersten Saisonerfolg der Zweiten eintüteten.