Frauenhandball FSG-Gala in Hälfte eins

Oberkochen / js

Mit einer überragenden ersten Hälfte legte die FSG Donzdorf/Geislingen den Grundstein für den 31:25-Erfolg in der Bezirksliga bei der HSG Oberkochen/Königsbronn. Nach dem 2:2 (6.) wurde die FSG-Deckung samt der exzellenten Torhüterin Manuela Topp für die Gastgeberinnen zum fast unüberwindbaren Hindernis. Die Gäste ließen in den nächsten 15 Minuten nur zwei Gegentore zu. Die quirligen FSG-Angreiferinnen waren immer einen Schritt voraus und warfen ihr Team 12:4 in Front, zur Halbzeit war die Partie beim 17:8 schon entschieden. Auch nach Wiederbeginn gab die FSG den Ton an. Viele Wechsel unterbrachen den Spielfluss nicht, alle Spielerinnen fügten sich nahtlos ins Angriffsspiel ein. Erst beim 28:20 (50.) ließ die Konzentration etwas nach und die HSG verkürzte. FSG-Tore: Schreitmüller 9, Urbaniak 2, Heisig 2, Nägele 2, Köder 1, Czotscher 2, Stan 8/3, Hommel 5.