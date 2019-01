Handball Frisch Auf testet gegen Winterthur

Göppingen / swp

Ein Vorbereitungsspiel auf die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga führt morgen Abend Frisch Auf Göppingen und den Schweizer Vizemeister und Pokalsieger Pfadi Winterthur zusammen. Das Spiel wird in Kooperation mit der SG Schorndorf in der Sporthalle Grauhalde in Schorndorf ausgetragen.

Die Frisch-Auf-Mannschaft gewann zuletzt einen Test gegen den VfL Pfullingen mit 42:31, jetzt steht ein Spiel gegen einen internationalen Gegner auf dem Programm. Bei Frisch Auf stehen die zuletzt angeschlagenen Spieler Jens Schöngarth und Tim Kneule wieder im Training, Josip Peric ist von der bosnischen Nationalmannschaft nach Göppingen zurückgekehrt und Tim Sörensen, der bei seinem Comeback gegen Pfullingen mit acht Treffern aufwartete, möchte auch gegen Winterthur an seiner Einsatzbereitschaft für den Pflichtspielauftakt und die Heimspiele gegen Kiel (7. Februar) und Leipzig (14. Februar) arbeiten. Mit Sebastian Heymann und Marcel Schiller stehen morgen auch zwei Spieler im Kader der Frisch-Auf-Mannschaft, die zum deutschen 28er-WM-Kader zählen.

Winterthur spielt auch in dieser Saison eine gute Runde in der Swiss Handball League und steht aktuell mit nur einem Punkt Rückstand auf die Kadetten Schaffhausen auf Tabellenplatz zwei. Im EHF-Cup zog man bereits in Runde zwei gegen die Dänen aus Aalborg den Kürzeren. Pfadi hat etliche Nationalspieler in seinen Reihen und wird im Rahmen seiner eigenen Vorbereitung weitgehend komplett antreten, weil die Schweiz ja nicht bei der WM dabei war.

Eintrittskarten für das Spiel (9 Euro, ermäßigt 5 Euro) gibt es an der Abendkasse, die eine Stunde vor Spielbeginn öffnet. Die Sporthalle Grauhalde befindet sich im Rehhaldenweg 10 in Schorndorf.