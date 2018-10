Handball Frisch Auf II weiterhin ohne Sieg

Göppingen / rf

Nichts zu ernten gab es für die Handballerinnen von Frisch Auf Göppingen II im Oberligaspiel bei Mitaufsteiger TuS Steißlingen. Dabei begann alles sehr vielversprechend. Nach nur acht Minuten führten die Grün-Weißen bereits mit 5:1. Auch bis zur 14. Minute hielt der Vorsprung; dabei profitierte Frisch Auf überwiegend von Fehlern der TuS-Spielerinnen, selbst in Unterzahl gelangen Treffer und Göppingen führte mit 10:6. Eine erneute Unterzahl nutzten die Gastgeber zum 9:10-Anschlusstreffer.

Der Göppinger Angriff geriet zusehends ins Stocken. Die TuS-Damen packten energisch zu und die Göppingerinnen rannten sich ein ums andere Mal in der gegnerischen Abwehr fest. Lediglich die beiden Außen verwandelten ihre Chancen. Anna Schurr, mit acht Treffern beste Schützin auf Göppinger Seite, gelang der 11:12-Pausenstand.

Auch nach der Besprechung fanden die Göppinger Damen keine spielerischen Mittel, um die TuS-Abwehr auszuspielen. Einzelaktionen und eine Überzahlsituation hielten die Hüppchen- Schützlinge im Spiel.

Beim 21:20 in der 48. Minute lag Göppingen noch auf Augenhöhe. Frisch Auf erkämpfte sich überwiegend durch Einzelaktionen immer wieder Torchancen, scheiterte in dieser Phase aber zu oft an der gegnerischen Torhüterin. In der Schlussphase gelangen dem TuS Steißlingen noch zwei Gegenstoßtore. Auch wenn die Göppinger weiterhin tapfer kämpften, so konnten sie die 28:25-Niederlage nicht mehr verhindern. rf

Frisch Auf Göppingen II: M. Bauer, Huttenlauch; Wohnus, Frantz (3/2), Schurr (8), Merz (1), Häberle (1), Froberg (1), Kuhrt (4/3), S. Bauer (1), Ehmann (3), Schütte (3), Traub, Mfomo.