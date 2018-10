BW-Oberliga Frisch Auf II unterliegt im Heimspiel

Göppingen / rf

Erst in der siebten Minute gelang Lisa Frantz per Siebenmeter das 1:0. Die Göppinger Defensive arbeitete lang fleißig und aufmerksam, auch Torhüterin Tamara Huttenlauch konnte sich durch mehrere Paraden auszeichnen. Zwar gelangen in der Offensive einige schöne Ballstafetten, die auch mit einem Tor abgeschlossen werden konnten, doch wurde insgesamt zu wenig Druck auf die Abwehr ausgeübt.

Beim 11:11 in der 24. Minute lag Göppingen noch auf Schlagdistanz, hielt dann aber ein kollektives Schläfchen in der Abwehr und ermöglichte so den Gästen das 12:14. Zu Beginn des zweiten Durchgangs musste Frisch Auf dem knappen Rückstand hinterherlaufen. Nach zehn Minuten agierte Trainer Hüppchen mit dem siebten Feldspieler und Göppingen konnte zum 18:18 und 19:19 ausgleichen. Eine Göppinger Zeitstrafe nutzten die Gäste zur 21:19-Führung. Zwei Minuten später lag Frisch Auf gar mit 19:23 im Hintertreffen. Jetzt endlich erwachte der Göppinger Kampfgeist. Trotz Unterzahl gelang in der 55. Minute der 23:24-Anschlusstreffer. In der Schlussphase zeigten sich die Gäste abgezockter. Während sich die jungen Göppinger wieder in Einzelaktionen aufrieben, zeigte sich die HSG unbeirrt und gewann mit 27:24 das spannende Match. Frisch Auf steht nun mit 1:7 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Es wird Zeit, dass endlich der Knoten platzt und die jungen Göppinger ihr Leistungsvermögen abrufen. Eine Möglichkeit, dieses unter Beweis zu stellen, ergibt sich am Samstag in Steißlingen. rf

FA Göppingen II: Schmied, Huttenlauch; Wohnus (3), Frantz (6/5), Kummer (5), Wiedmann, Schurr, Merz, Häberle (3), Froberg (1), Bauer, Ehmann (4), Schütte (1/1), Mfomo (1).