Handball Frisch Auf II startet ins neue Jahr

Göppingen / rf

Das Hinspiel am Bodensee gewann Allensbach 32:27. Inzwischen finden sich beide Teams in der abstiegsgefährdeten Zone wieder. Allensbach steht mit 10:20 auf Rang 13, Göppingen ist mit 11:17 Punkten Neunter und erstmals in dieser Runde auf einem Nichtabstiegsplatz. So soll es bleiben, doch die Situation am Tabellenende ist brisant. Drei Mannschaften haben elf Punkte, zwei Teams zehn Punkte, lediglich Waiblingen hinkt mit sieben Zählern hinterher.

Auf Göppinger Seite hat man den 25:23-Auswärtssieg in Waiblingen analysiert. Die kämpferische Einstellung hat gestimmt, doch hatten die Spielerinnen einen rabenschwarzen Tag erwischt und leisteten sich ungewohnt viele Fehler. Dies wollen die jungen Frisch Auf-Damen heute auf jeden Fall besser machen. Die Trainingswoche wurde genutzt, um sich auf Allensbach einzustellen. Die Gäste agieren über eine fleißige 3-2-1-Abwehr. Im Angriff verfügen sie über einen ausgeglichenen Kader.

Auf Göppinger Seite lichtet sich das Lazarett. Theresa Kurz und Anja Schwenk unterstützten bereits letzte Woche mit Kurzeinsätzen das Team, Steffi Bauer konnte die Woche über gut trainieren, lediglich Maike Wohnus muss noch pausieren. rf