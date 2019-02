Handball Frisch Auf II möchte den vierten Sieg

Göppingen / rf

Beim Vorspiel Anfang Oktober teilten sich die Teams mit 22:22 die Punkte. Damals gehörte die HSG noch zu den Top Drei-Teams der Liga. Inzwischen haben sie sich mit 18:14 Punkten im gesicherten Mittelfeld etabliert.

Die Gäste agieren aus einer robusten 6:0-Abwehr, verfügen über schnelle Flügelflitzer und suchen letztlich ihr Heil über einen wurfgewaltigen Rückraum. Im Hinspiel konnte keine Mannschaft entscheidende Akzente setzen und so ging das Unentschieden auch in Ordnung.

Inzwischen hat sich auf Göppinger Seite einiges verändert. Seit Mitte Januar sind die beiden Langzeitverletzten Anja Schwenk und Theresa Kurz ins Team zurückgekehrt, beide konnten in Wolfschlugen ihre ansteigende Form unter Beweis stellen; dies ermöglicht den Trainern mehr Variationen im Rückraum. Zudem werden seit November die Trainingsinhalte der A-Jugend und der Aktiven besser koordiniert, dadurch sollen die Abläufe sowohl in Abwehr als auch im Angriff optimiert werden. Langsam fruchten die Veränderungen und Frisch Auf konnte im Jahr 2019 bereits drei Siege feiern. Doch von Entspannung ist man auf Göppinger Seite noch weit entfernt. Lediglich vier Punkte trennen die Filstäler von den Abstiegsplätzen. Mit einem Sieg gegen St. Leon könnten sie sich weiter von der Gefahrenzone absetzen. Dies bedarf allerdings einer ähnlich guten Leistung, wie vergangen Samstag, als man beim Tabellenführer die Punkte entführen konnte. Allerdings zeigen die Göppinger in ihren Spielen noch große Leistungsschwankungen. Jil Kummer hat sich im letzten Spiel verletzt und kann am Sonntag nicht auflaufen, einige Akteure litten unter der Woche an einem Magen-Darm-Virus. rf