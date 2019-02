Handball Frisch Auf II erwartet Favoriten

Göppingen / rf

Am Samstag um 15 Uhr kommt es in der EWS-Arena zum Duell der beiden Aufsteiger in die BWOL, Frisch Auf Göppingenii und <SG Schozach/Bottwartal. Das ist ziemlich die einzige Gemeinsamkeit der beiden Mannschaften. Die SG verfügt über einen sehr erfahrenen Kader, in dem sich mehrere ehemalige Zweit- und Drittliga-Spielerinnen wiederfinden. Bei der SG Schozach liegt der Fokus ganz klar auf dem Aufstieg in die 3. Liga. Mit 24:10 steht sie auf Platz zwei der Tabelle. Da soll das Auswärtsspiel in Göppingen lediglich zur Pflichtaufgabe werden. Zudem konnte die SG das Hinspiel in eigener Halle deutlich mit 37:24 gewinnen.

Doch sinnt man in Göppingen auf Wiedergutmachung. Beim Vorrundenspiel konnten krankheits- und verletzungsbedingt nur zwei gelernte Rückraumspielerinnen eingesetzt werden. Inzwischen hat sich die personelle Situation etwas entspannt; Theresa Kurz und Anja Schwenk bieten nach ihren ausgeheilten Verletzungen mehr Alternativen für die Rückraumpositionen. Inzwischen haben sich aber neue Verletzungen eingestellt. So wird Jil Kummer nicht auflaufen, die Diagnose ihrer Knieuntersuchung steht noch aus. Auch Mathilda Häberle kann nur zuschauen, sie hat sich im Training eine Knöchelverletzung zugezogen. Die Göppingerinnen können die Sache aber befreit angehen. Falls ihnen eine ähnlich gute Leistung gelingt wie in Wolfschlugen, so könnte die Wiedergutmachung gelingen. rf