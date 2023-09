Frisch Auf Göppingen setzt seine Achterbahnfahrt in der Handball-Bundesliga fort. Nach zwei indiskutablen Auftritten in der Fremde und einem starken Heimremis gegen Pokalsieger Rhein-Neckar-Löwen folgte an diesem Samstag ein verdienter 32:29 (15:13)-Heimerfolg über den VfL Gummersbach. In einem intensiven Spiel lagen die Göppinger ab der 17. Minute (8:7) bis zur Pause in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel betrug der Vorsprung sogar vier Tore (15:11/28.), ehe die Gäste bis zur Pause auf 15:13 verkürzen konnten. Im zweiten Abschnitt ging Gummersbach nach langer Göppinger Führung mit 24:22 in Front (48.), doch Jaka Malus Malus und vor allem Tobias Ellebaek rissen die Partie dann an sich, drehten den Spieß mit Unterstützung des eingewechselten Torhüters Marin Sego um, sodass Frisch Auf noch mit 32:29 gewann und damit den ersten Saisonsieg feierte. Bester Göppinger Torschütze war Ellebaek mit sechs Treffern.