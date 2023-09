In der ersten Hälfte überzeugten auf beiden Seiten die Abwehrreihen. Zumeist hatten die Gäste die Nase knapp vorn. Zwei Mal hatten die Göppinger die Chance, sich mit drei Toren abzusetzen, doch beim ersten Mal, beim Stand von 6:4 (11.), scheiterte Josip Sarac an Wetzlars Torhüter Till Klimpke, und beim zweiten Mal, beim 11:9 (27.), wurde der Ball leichtfertig vertändelt und Wetzlar machte aus einem 9:11-Rückstand mit drei Toren in Folge noch eine 12:11-Pausenführung. Die Anfangsphase der zweiten Hälfte verschliefen die Gäste komplett. Durch einen Treffer des ehemaligen Göppingers Nemanja Zelenovic führte der Tabellenletzte schnell mit 15:11 (35.). Diesen Vorsprung gaben die Mittelhessen nicht mehr aus der Hand und gewannen am Ende mit 29:24.

Schon am Donnerstag, 21. September, geht es für Frisch Auf mit dem Heimspiel gegen den HSV Hamburg weiter (19 Uhr/Dyn).