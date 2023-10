In der ersten Hälfte sahen die 4300 Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie, die vor allem von Tempohandball geprägt war. In der ersten Viertelstunde hatten die Göppinger, die erneut auf Linkshänder David Schmidt (Fußprellung) verzichten mussten, zumeist die Nase vorn. Erst danach ging der Favorit mit 9:8 durch Nationalspieler Philipp Weber in Führung (17.). Bis zur Pause blieb es bei einer knappen Führung der Gäste (13:12). Magdeburg fand besser in den zweiten Durchgang und führte in der 32. Minute mit 15:12. Dank des überragenden Rückraumspielers Michael Damgaard, der erst in der 31. Minute eingewechselt wurde, bis Spielende sieben Mal traf und damit bester Schütze der Begegnung war, konnte der SCM seinen Vorsprung auf fünf Tore ausbauen (19:24/49.; 20:25/52.). Diese Hypothek erwies sich für die nie aufgebenden Gastgeber als zu groß. Zwar kamen sie in der Schlussminute noch einmal bis auf ein Tor heran, doch zum Ausgleich reichte nicht mehr, sodass Magdeburg einen 27:26-Auswärtssieg bejubeln durfte. Beste Göppinger Torschützen waren Erik Persson (6 Tore) und Marcel Schiller (6/2).