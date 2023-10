In der ersten Hälfte hatten es die Göppinger, die auf Linkshänder David Schmidt (Fußprellung) verzichten mussten, vor allem ihrem Torhüter Bart Ravensbergen zu verdanken, dass sie mit einer Drei-Tore-Führung in die Halbzeit gehen konnten. Probleme hatte Frisch Auf bei den Ostwestfalen nur dann, wenn sie den Gastgebern durch ein zu langsames Rückzugsverhalten zu schnellen Gegenstößen verhalfen. Doch in vielen Fällen gelang es der Mannschaft von Trainer Markus Baur, schnell genug zurückzulaufen und so das Tempospiel des Gegners zu unterbinden. Auf der anderen Seite machte Lemgo zu viele Fehler im Spielaufbau, die Frisch Auf ausnutzen konnte und zur Pause verdient mit 15:12 führte. Im zweiten Durchgang profitierte Göppingen vor allem von der noch höheren Fehlerquote der Gastgeber. Eine doppelte Unterzahl brach Lemgo beim Stand von 23:24 in der 52. Minute schließlich das Genick, sodass Frisch Auf seinen Vorsprung bis zur Schlusssirene bis auf 31:25 ausbauen konnte. Bester Göppinger Werfer war Linksaußen Marcel Schiller mit 6/4 Toren.