Nach einem Blitzstart führte Frisch Auf in der elften Minute mit 6:1. Gestützt auf eine starke Abwehr und den überragenden Torhüter Bart Ravensbergen hatte der Fünf-Tore-Vorsprung auch in der 17. Minute noch Bestand (8:3). Danach kam, bedingt durch personelle Umstellungen im Rückraum und technische Fehler im Angriff, ein Bruch ins Göppinger Spiel. Lemgo kam auf 8:9 heran (26.), ehe die Gäste wieder zu ihrem Spiel fanden und zur Pause mit 12:9 führten. Auch in der zweiten Hälfte legte Frisch Auf einen Blitzstart hin und mit einer 4:0-Serie führte die Mannschaft von Markus Baur schnell mit 16:9. Das war zugleich der größte Vorsprung in dieser Partie. Zwar kamen die Ostwestfalen anschließend mehrfach bis auf drei Tore heran, doch letztlich fuhren die Göppinger einen ungefährdeten 26:21-Auswärtssieg ein. Bester Göppinger Werfer war Josip Sarac mit acht Treffern.