Frisch Auf agierte von Beginn an konzentriert in der Abwehr und konnte die ersten 20 Minuten ausgeglichen gestalten. Beim Stand von 10:10 setzten sich die Gäste beim Tabellennachbarn nach einer 3:0-Serie auf 13:10 ab. Vor allem in der Chancenverwertung, sowohl aus dem Feld als auch vom Siebenmeterstrich, zeigte sich die Mannschaft von Kapitän Tim Kneule verbessert. Nach einer wilden Schlussphase verteidigten die Göppinger ihren Drei-Tore-Vorsprung zur Halbzeit (18:15). Zu Beginn des zweiten Durchgangs spielte der Tabellen-15. für 70 Sekunden und eigenem Ballbesitz in doppelter Überzahl. Dies brachte Frisch Auf die erste Vier-Tore-Führung durch Josip Sarac ein. Danach bauten die Gäste ihre Führung sogar auf acht Tore aus (23:15/37.). Doch anschließend starteten die Leipziger eine Aufholjagd und gingen ihrerseits wieder nach einem 13:4-Lauf in Führung (30:29/52.). Doch Göppingen kämpfte sich zurück, drehte erneut das Spiel und gewann mit 35:33. Es war der erste Auswärtssieg seit 6. November. Bester Göppinger Schütze war Linksaußen Marcel Schiller mit 8/5 Treffern.