Lang, lang, lang ist’s her: Vor elf Jahren, exakt am 24. Oktober 2012, durften die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen zum letzten Mal ein DHB-Pokalspiel in der heimischen EWS-Arena austragen. Damals kassierte die Mannschaft unter Trainer Velimir Petkovic eine 35:37-Niederlage nach Verlängerung gegen Ligakonkurrent SC Magdeburg. Danach gab es im nationalen Pokalwettbewerb nur noch Auswärtsbegegnungen für die Göppinger.

Auswärtsspielserie setzt sich fort

Auch in der diesjährigen Pokalrunde setzt sich diese Serie fort. Die Mannschaft von Trainer Markus Baur muss im Duell der Altmeister beim VfL Gummersbach antreten. Damit kommt es zum zweiten Mal zu einem Wiedersehen mit dem langjährigen Frisch-Auf-Torhüter Daniel Rebmann. In der Bundesliga kreuzten beide Teams in dieser Saison schon einmal die Klingen: In der EWS-Arena feierten die Göppinger einen 32:29 (15:13)-Erfolg.

Spieltermin 12./13. Dezember

Die Achtelfinalpartien werden am 12./13. Dezember ausgetragen. Die Viertelfinals finden am 3./4. Februar 2004 statt, das Final Four am Wochenende 13./14. April 2024 in Köln.