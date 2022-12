31 Gegentore in Solingen, 34 im Derby gegen die TG Nürtingen: Trotz der hohen Anzahl an Gegentreffern haben die Göppinger Zweitliga-Handballerinnen nicht verloren, sondern jeweils einen Zähler geholt. Die Leistung stimmte in beiden Partien, in denen das Team von Trainer Nico Kiener den Ton angab,...