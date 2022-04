Sowohl gegen den Tabellenersten als auch gegen das Schlusslicht haben die Frisch-Auf-Handballerinnen zuletzt überzeugt und ihre Chancen auf Meisterschaft und Aufstieg in die Erste Bundesliga gewahrt. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr, sportdeutschland.tv) muss das Team von Trainer Nico Kiener in der G...