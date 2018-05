Göppingen Frauen ohne eigene Liga

Göppingen / swp

Beim Landesliga-Saisonauftakt der Tauzieher in Pfahlbronn landeten die Männer des TZC Kaiserberg in der Klasse bis 680 Kilogramm hinter dem Gastgeber auf dem zweiten Rang, bis 720 Kilogramm gab es gar den Sieg zu bejubeln. Da sich bei den Frauen für einen Ligabetrieb zu wenig Mannschaften gemeldet hatten, ziehen die Frauen vom TZC Kaiserberg und aus Pfahlbronn in diesem Sommer in der Jugendklasse mit und mussten sich zunächst mit den Plätzen fünf (Pfahlbronn) und sechs (Kaiserberg) zufrieden geben. Der Nachwuchs des Gastgebers ließ sich dagegen den Tagessieg nicht nehmen, die Kaiserberg-Jugend aus Göppingen landete auf Rang vier.