Für den AFC Kuchen Mammuts hätte am Sonntag im Espan das letzte Saisonspiel angestanden. Gegner: das Tauberfranken Wolfpack. Nachdem Offenburg vorige Woche gewonnen und damit sein Meisterstück in der Football-Bezirksliga gemacht hatte, steigt Kuchen nun als Zweitplatzierter in die Landesliga auf....