Football-Bezirksligist AFC Kuchen Mammuts tritt am Sonntag (14. Mai) beim Aufsteiger aus der Kreisliga an, den Esslingen Racoons. Der Liganeuling ist noch ohne Niederlage. Kuchen dagegen muss nach dem Leistungseinbruch in Ravensburg Flagge zeigen. Kick-off im Georgii-Waldstadion in Esslingen ist um ...