Esslingen gewann den Münzwurf und kickte das Ei in Richtung gegnerische Hälfte, allerdings direkt in die Arme eines Urzeit-Elefanten. Von der eigenen 48-Yard-Line startend, ging es Richtung Endzone. Nach einem First Down an der gegnerischen 35-Yard-Line war dann jedoch Schluss, die Gastgeber musst...