Kuchens Alexander Grünholz eröffnete mit dem Kick die Partie und Offenburg begann den Angriff an der eigenen 25-Yard-Line. Die Kuchener Verteidigung war jedoch von Anfang an bärenstark und zwang die Gäste im vierten Versuch zum Punt. Doch auch Offenburg hatte sich auf die Mammuts eingestellt, so...