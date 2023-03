Kaum war der Jubel über den klaren Sieg über den Brasilianer Jackson Dos Santos in seinem Göppinger Gym verflogen, da dachte der ehemalige Box-Weltmeister Firat Arslan schon an sein nächstes und definitv letztes Duell seiner langen Karriere. Der 52-Jährige will noch einmal einen großen Kampf b...