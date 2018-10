Sportkrobatik Finale nur knapp verpasst

Dresden / dsf

In Dresden fanden die deutschen Juniorenmeisterschaften der Sportakrobatik statt. Vom TSGV Albershausen startete das neu formierte Damenpaar Gina de Vivo und Lea Petri bei den Paaren nach nur acht gemeinsamen Trainingswochen.

Die beiden konnten sowohl in der Balance- als auch der Tempoübung bereits sehr gute Elemente zeigen und sich auf den Rängen acht und sieben platzieren. In der Balanceübung waren sie eines der wenigen Paare, die einen Handstand auf den gestreckten Armen zeigten, ebenso wie einen Schraubensalto in der Tempoübung. Das Paar verpasste ganz knapp das Finale. Mit etwas mehr Vorbereitungszeit hätten die Choreographien selbstsicherer gezeigt werden können und die Finalteilnahme wäre in greifbarer Nähe gewesen. Krankheitsbedingt konnte das Trio mit Lena Sommer, Sarah de Vivo und Ida Frey nicht an den Start gehen.