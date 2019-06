Die LG Filstal holt bei den baden-württembergischen Meisterschaften U 18 und U 23 in Heilbronn gleich fünf Goldmedaillen. Mia Herrmann sichert sich im Sprint und mit der Staffel sogar zwei Titel.

Mit einem überragenden 65,55 Meter-Speerwurf triumphierte Oskar Neudeck, der seit einem Jahr den Fokus auf den Handball legt. Mit über 13 Metern Vorsprung war Neudeck den anderen Spezialisten mit dem 700 Gramm Speer in der U 18 klar überlegen. Stabhochspringer Fabian Brummer (U 23) sicherte sich mit 4,80 Metern ähnlich klar den Titel. Jannis Keller gelang in dieser Altersklasse der große Wurf mit dem 800-Gramm-Speer. Sein Gerät flog auf 53,79 Meter, was ihm die Silbermedaille hinter Favorit Julian Fundel aus Reutlingen einbrachte.

Mia Herrmann triumphiert im Sprint und mit der Staffel

Die weibliche Jugend U 18 stellte sich mit mehr Athletinnen der Konkurrenz. Mia Herrmann ließ es über 200 Meter krachen. Sie gewann den vierten Zeitlauf in neuer persönlicher Bestzeit von 25,06 und holte den titel. Zusammen mit Mara Mauser, Clairline Liebl und Lina-Sophie Hommel gab es für sie zudem Gold über 4x100 Meter in 48,51 Sekunden.

Öchsle ist die Schnellste über die Hürden

In der Altersklasse U 23 gewann Lisa-Maria Oechsle die 100 Meter Hürden in 14,64 Sekunden.

Den vollständigen Artikel lesen Sie morgen, 4. Juni, in der GEISLINGER ZEITUNG