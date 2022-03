Das war ein Paukenschlag, als Säbelfechter Colin Heathcock von der TSG Eislingen seine dritte Goldmedaille bei der Jugend-Europameisterschaft in Novi Sad holte. Noch nie in der Geschichte der Wettbewerbe war ein Sportler so erfolgreich.

Schon in der Vorrunde setzte Colin Heathcock mit fünf Siegen ...