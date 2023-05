Die Fußballer des FC Heiningen verloren das Duell der Landesliga-Kellerkinder in der heimischen Voralb-Arena gegen den FC Frickenhausen nach einer 1:0-Führung noch mit 1:2. Dadurch zogen die Gäste an den Schwarz-Gelben vorbei und ließen die Rote Laterne in Heiningen stehen. In der nächsten Sais...