Oberliga Favorit stellt sich vor

Göppingen / rf

Der TSV Wolfschlugen verpasste in der letzten Saison nur knapp den Aufstieg in die dritte Liga. Es ist eine bestens eingespielte, erfahrene Truppe. Aus einer sehr aggressiven Abwehr heraus sucht man den Erfolg über die erste und zweite Welle. Im Positionsspiel überzeugt der wurfgewaltige ­Rückraum, der geschickt Jugendnationalspielerin Tamara Andreas am Kreis in Wurfposition bringen kann. Wolfschlugen steht mit 4:2 Punkten auf Platz drei. Nach Siegen über Strohgäu und Heiningen gab es eine schmerzliche Niederlage in St. Leon. Deshalb werden die „Hexenbanner“ in Göppingen sicherlich noch zielstrebiger zu Werke gehen.

Frisch Auf II startete nach mäßiger Leistung mit einer Niederlage gegen Allensbach II. Es bedarf einer gewaltigen Steigerung in allen Bereichen, um gegen Wolf­schlugen bestehen zu können. Die Favoritenrolle liegt also bei den Gästen. Doch werden die jungen FA-Damen dem TSV nicht die Punkte schenken, sie wollen mit Einsatz und Engagement dagegen halten. Trainer Hüppchen hatte außer den Langzeitverletzten alle Damen im Training. rf