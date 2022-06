Seit 2010 macht die deutsche Faustball-Nationalmannschaft Station in Weiler und Oberböhringen, wenn es zu Titelkämpfen in den Süden geht. Auf der Alb holt sich die Auswahl den letzten Schliff – so wie seit Mittwoch für die EM, die am Freitag in Kaltern beginnt. Deutschland reist als Titelverte...